Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalandı.

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis, sabah saatlerinde belirlenen 28 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda adreslerde bulunan 24 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 120 gram marihuana, 515 gram sentetik uyuşturucu madde, 25 uyarıcı hap, 18 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca ve 70 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin 815 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış