İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı
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İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

31.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:54
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İSTANBUL'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuştucu satıcılığı yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen oprerasyonda 50 kişi gözlatına alınırken, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

İSTANBUL'da, "torbacı"  olarak tabir edilen sokakta uyuştucu satıcılığı yapanlara yönelik olarak gerçekleştirilen oprerasyonda 50 kişi gözlatına alınırken, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcılarına' yönelik olarak daha önceden belirlenen adreslere dün eşzamanlı operasyon düzenledi. İlçe müdürlüklerinden ekiplerin de katıldığı operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kilo 409 gr sentetik kannabinoid, bir kilo 26 gr metamfetamin, 784 gr esrar, 168 gr kokain, 69 gr eroin, bin 974 adet ecstasy, 315.90 gr bonzai, 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tabanca, 29 adet fişek, 2 adet hassas terazi,  2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 


- İstanbul
İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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