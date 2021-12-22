İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında güven alımı yöntemiyle 40 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, sentetik cannobinoid (bonzai), skunk, kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik Fatih merkezli düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Öte yandan 5 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Suriyeli yolcuya 10 bin dolara pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Suriyeli yolcuya 10 bin dolara pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title