İstanbul'da sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada
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İstanbul'da sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada

24.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:25

Fatih'te yabancı uyruklu 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

Fatih'te yabancı uyruklu 2 şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Elindeki dolu çöp poşetini karşısındakinin kafasına fırlatan şahıs çıkan kavgada saksıya yatırılarak darp edildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yabancı uyruklu iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerine elindeki dolu çöp poşetini kafasına fırlattı.

KAFASINA ÇÖP POŞETİ FIRLATINCA DÖVÜLDÜ

Çıkan kavgada kafasına poşet atılan şahıs, diğer şahsı saksıya yatırarak saniyelerce tekme ve yumruklarla darp etti. Yoldan geçen bir vatandaş tarafları ayırırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların emniyete birbirinden şikayette bulunmadığı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada
İstanbul'da sokak ortasında 'çöp poşetli' kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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