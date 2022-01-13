İstanbul'da sokak köpeğini cipiyle ezen kişinin serbest bırakılmasına veterinerlerden tepki

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), İstanbul- Başakşehir'de, pazartesi günü cipiyle bir köpeğe çarparak ölümüne neden olan zanlının yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek, hayvanlara kasten şiddet uygulamanın ve ölümlerine sebep olmanın, hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

TVHB Merkez Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişinin, aracını yolda oynayan iki köpeğin üzerine kasıtlı olarak sürdüğü ve bir tanesinin ölümüne yol açtığı anımsatıldı.

Bu kişinin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması nedeniyle bir kez daha derin üzüntü ve endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Her şeyden önce hayvanlar potansiyel tehlike değil, ekosistemin koruyucularıdır." ifadesi kullanıldı.

Hayvanlara kötü muamelede bulunmanın ve onların yaşam haklarını ellerinden almanın, Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarıldığı, yapılan düzenlemeyle bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişinin 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacağına ilişkin hükmün getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul-Başakşehir'de izlemeye dahi tahammül edemediğimiz şekilde bir köpeği ezerek kasten ölümüne yol açan şahsın yakalanması memnuniyet yaratmış ise de ifadesi alınıp serbest bırakılması vicdanları rahatsız etmiştir. Şahsın, Cumhuriyet Savcılığınca yeniden gözaltına alındığı öğrenilmiştir. Eyleminin karşılığı olan en ağır cezanın verilmesini dilemekteyiz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, insanlığın vicdanına emanet olduğuna inandığımız canlara her türlü şiddetin karşısında olacağız. Toplumda infiale neden olan bu tür eylemlerin adli makamlarımızca daha ciddi ele alınmasını bekliyoruz."

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

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