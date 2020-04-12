İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti
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İstanbul

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

12.04.2020 01:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:49
İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde güvenlik güçleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da güvenlik güçleri, meydanlar ve işlek caddelerin yanı sıra iki yakayı birleştiren 15 Temmuz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde uygulama noktası oluşturdu. Oluşturulan bölgelerde yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Denetimler boyunca şehrin genelinde sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Öte yandan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağından muafiyeti bulunmamasına rağmen trafiğe çıkanlara ceza kesildi. Denetimler yarın gün boyu devam edecek.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde denetimler devam etti

Kaynak: İHA

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