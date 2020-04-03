İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgını Türkiye'nin tamamına yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre İstanbul, coronavirüs vakasının ve ölüm sayısının en çok görüldüğü il oldu. Yayılma hızına göre İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını değerlendirebilir.

Sokağa çıkma yasağı İstanbul'da kısmi veya bölgesel olarak uygulanabilir. Bilim Kurulu'nun, Nisan'ın ilk haftasını değerlendirerek çıkaracağı rapora göre İçişleri Bakanlığı'nın, coronavirüs vakasının en çok görüldüğü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etmesi durumu gündeme geldi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmasa dahi, kısmi ve ya bölgesel karantina devreye sokulabilir. İstanbul sokağa çıkma yasağı detayları...

TOPLAM VAKA 18 BİN 135 OLDU

Türkiye'de 3 Nisan günü itibariyle 18 bin 135 koronavirüs vakasına rastlanırken, 356 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il il açıkladığı son verilere göre, İstanbul en çok coronavirüs vakası ile ölüm sayısına rastlanan şehir oldu.

Bilim Kurulu'nun Nisan ayının ilk haftası raporunu açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehirin valiliklerine gönderdiği uyarıyla kısmi veya bölgesel karantina uygulamasını istedi. Bununla birlikte en fazla vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul'da da sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Alınan tedbirler sonrası sosyal izolasyonun ne oranda sağlandığı takip ediliyor. Nisan ayının başında koronavirüs salgınının ne düzeye ulaştığı, yayılım derecesi incelenerek yeni önlemler alınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı görüşmede, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek. Toplantı sonucunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Buna göre İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağı, kısmi veya bolgesel karantina kararları da belli olacak.

Şehirlerin izolasyon durumlarının değerlendirilmesine göre İstanbul'da koronavirüsün yayılmasını önlenmek için 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma yasağının 60 yaşına kadar indirilebileceği düşünülüyor. Sokağa çıkmanın kısıtlanması durumunun 18 yaş grubu için geçerli olabileceği de iddialar arasında.