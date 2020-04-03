İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? - Haber
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar?

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgını Türkiye'nin tamamına yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre İstanbul, coronavirüs vakasının ve ölüm sayısının en çok görüldüğü il oldu. Yayılma hızına göre İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını değerlendirebilir.

03.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:53
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar?

Sokağa çıkma yasağı İstanbul'da kısmi veya bölgesel olarak uygulanabilir. Bilim Kurulu'nun, Nisan'ın ilk haftasını değerlendirerek çıkaracağı rapora göre İçişleri Bakanlığı'nın, coronavirüs vakasının en çok görüldüğü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etmesi durumu gündeme geldi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmasa dahi, kısmi ve ya bölgesel karantina devreye sokulabilir. İstanbul sokağa çıkma yasağı detayları...

TOPLAM VAKA 18 BİN 135 OLDU

Türkiye'de 3 Nisan günü itibariyle 18 bin 135 koronavirüs vakasına rastlanırken, 356 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il il açıkladığı son verilere göre, İstanbul en çok coronavirüs vakası ile ölüm sayısına rastlanan şehir oldu.

Bilim Kurulu'nun Nisan ayının ilk haftası raporunu açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehirin valiliklerine gönderdiği uyarıyla kısmi veya bölgesel karantina uygulamasını istedi. Bununla birlikte en fazla vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul'da da sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. Alınan tedbirler sonrası sosyal izolasyonun ne oranda sağlandığı takip ediliyor. Nisan ayının başında koronavirüs salgınının ne düzeye ulaştığı, yayılım derecesi incelenerek yeni önlemler alınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı görüşmede, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek. Toplantı sonucunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Buna göre İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun sokağa çıkma yasağı, kısmi veya bolgesel karantina kararları da belli olacak.

Şehirlerin izolasyon durumlarının değerlendirilmesine göre İstanbul'da koronavirüsün yayılmasını önlenmek için 65 yaş ve üstü için getirilen sokağa çıkma yasağının 60 yaşına kadar indirilebileceği düşünülüyor. Sokağa çıkmanın kısıtlanması durumunun 18 yaş grubu için geçerli olabileceği de iddialar arasında.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Vaka sayıları tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı Haber
Salgın insanları eve kapatınca kondom ve cinsel ilişki oyuncağı satışları patlama yaptı
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor Haber
Koronavirüs sebebiyle bir yaş grubuna daha sokağa çıkma yasağı geliyor
'Yedek iç çamaşırımız yoktu' diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü Haber
"Yedek iç çamaşırımız yoktu" diyen Beşiktaş'ın yengesi Türkiye'yi övdü
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
'Korona test sayısı artıyor' diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haber
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak istiyor
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor
Koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanlar, uzun süre bayatlamayan ekşi mayalı ekmekleri tercih ediyor
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
FETÖ ile bağlantılı 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi gözaltına alındı
FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise 2'deydin
Cüneyt Özdemir'den kendisini İbiza'ya davet eden Şeyma Subaşı'na cevap: Ben İbiza'ya gittiğimde sen lise...
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdulhamit Gül
Magazin Haluk Levent Demet Akalın Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kaç yaşına kadar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 14:56:28. #1.15#
title