İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Covid-19 virüsünün yol açtığı koronavirüs salgını Türkiye'nin tüm şehirlerine yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre İstanbul, coronavirüs vakasının ve ölüm sayısının en çok görüldüğü il oldu. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yayılma hızına göre İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını değerlendirebilir.

Sokağa çıkma yasağı İstanbul'da kısmi veya bölgesel olarak uygulanabilir. Bilim Kurulu'nun, bir haftalık süreçte koronavirüsün yayılma hızına bakılarak çıkaracağı rapora göre İçişleri Bakanlığı'nın, coronavirüs vakasının yüzde 60 ile en çok görüldüğü İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etmesi durumu gündeme geldi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmasa dahi, kısmi ve ya bölgesel karantina devreye sokulabilir. İstanbul sokağa çıkma yasağı detayları...

EN ÇOK VAKA İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ

Türkiye'de 1 Nisan günü itibariyle 15 bin 679 koronavirüs vakasına rastlanırken, 277 kii de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il il açıkladığı sonverilere göre, İstanbul en çok coronavirüs vakası ile ölüm sayısına rastlanan şehir oldu. Bilim Kurulu'nun Nisan ayının ilk haftası raporunu açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehirin valiliklerine gönderdiği uyarıyla kısmi veya bölgesel karantina uygulamasını istedi. Bununla birlikte en fazla vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul'da da sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler sonrası sosyal izolasyonun ne oranda sağlandığı takip ediliyor. Nisan ayının ikinci haftasında koronavirüs salgınının ne düzeye ulaştığı, yayılım derecesi incelenerek yeni önlemler alınacak. Sürecin takibi sonrası hafta sonları sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüşlerin yasaklanmasıyla hafta sonu büyükşehirlerde hayatın yüzde 95 durduğu belirlenmişti. Ancak hafta başıyla birlikte yeniden hareketlilik oluştuğu gözlemlendi.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı Nisan'ın ilk haftası Bilim Krulu raporlarına göre sosyal izolasyon konusunda ek önlemler alınmasını uygun gördü. Karşılaşılabilecek risklere göre 30 büyükşehirde sokak, cadde, mahalle, semt veya ilçenin tamamında karantina uygulanması istendi. Duruma göre büyükşehirlerde bölgesel karantina uygulamasına geçilebilecğeini bildirdi. Salgının yayılımına göre en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da da acil ve zorunlu durumların dışında tüm giriş çıkışların kapatılarak, sokağa çıkma yasağının uygulanması da değerlendiriliyor. Bir haftalık süreçte Bilim Sağlık Kurulu'ndan gelecek rapor ve öneriler doğrultusunda yasağın uygulanacağı belirtildi.