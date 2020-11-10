İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı son durumu

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı vefat sayısı düne göre arttı. 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat 11 bin 59'a çıktı. Bugün ağır hasta sayısının 3000'i geçmesi endişeleri artırdı. İstanbul sokağa çıkma kısıtlaması var mı? İstanbul sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İstanbul'da koronavirüs önlemleri neler? Koronavirüs ikinci dalgası

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2529 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 87 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 59'a, toplam hasta sayısı ise 399 bin 831'e yükseldi.

Bu kapsamda İstanbul'da ise yeni önlemler alındı.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

Son dakika haberine göre İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.