İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ (2) Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü. Üsküdar'da ise bazı vatandaşların para çekmek için ATM'lerden para çektiği bazılarının ise bakkallardan alışveriş yaptıkları görüldü. Polis ekipleri ise saat 00.00'dan sonra iş yerlerini açan büfe ve bakkallara 3 bin 180 TL cezai işlem uyguladı.

Görüntü dökümü:

------------Trafikten görüntü-Mecidiyeköy Metrobüs durağından görüntü-Genel ve detaylar -Açık olan bakkaldan detaylar-Müşterilerden detaylar-Polis ekipleri bakkala cezai işlem uygulaması-Polis ve bakkalda çalışan kişiyle diyaloğu -ATM'den para çekenlerden detaylar-Araçlardan detaylar-Vatandaşların sokakta yürümeler-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA