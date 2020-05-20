İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
İSTANBUL'da uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi.
20.05.2020 02:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:13
İSTANBUL'da uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. İstanbullular, dışarıya akın edince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
- İstanbul
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, yasağın son dakikalarına kadar denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sadece kısıtlamadan muaf olan araçların köprüden geçtiği görüldü. Gece yarısıyla birlikte polis denetimleri de sona erdi. Yasağın da bitmesiyle birlikte İstanbullular dışarıya akın etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan ve yerden görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA