İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi.

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. İstanbullular, dışarıya akın edince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, yasağın son dakikalarına kadar denetimlerini sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sadece kısıtlamadan muaf olan araçların köprüden geçtiği görüldü. Gece yarısıyla birlikte polis denetimleri de sona erdi. Yasağın da bitmesiyle birlikte İstanbullular dışarıya akın etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan ve yerden görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA