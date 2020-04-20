İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ (1)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
20.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:48
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü.
Görüntü dökümü:------------Trafikten görüntü-Mecidiyeköy Metrobüs durağından görüntü
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA