İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi dev denetim
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, İstanbul, Polis, Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi dev denetim

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı.

17.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:47
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi dev denetim

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı. Havadan drone ile de çekilen denetlemelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü.

Denetlemeler kapsamında Büyükçekmece'den Edirne istikametine doğru E-5 karayolu tek şeride düşürüldü.Tek şerit uygulamasından ötürü kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulana araç şoförlerine ve içerisinde bulunan yolculara korona virüs önlemleri anlatıldı. Kurallara uyulması istenildi. Maskesi olmayanlara maske takmaları yönünde uyarılar yapıldı. Bazı araçlarda şoförün yanında bulunan yolcular arka koltuklara oturmaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Minibüs ve halk otobüslerinde ise sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.

Öte yandan, denetlemeler havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzayan araç trafiği olduğu gözlendi.

(Erdal Caniçelli/İHA)

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi dev denetim

Kaynak: İHA

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