İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi
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İstanbul, Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildiğini bildirdi.

12.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:04
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimlerinde 8 milyon 406 bin lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 45 bin polis ve bekçi, İl Jandarma Komutanlığınca 5 bin 474 personel görevlendirildiği aktarılan açıklamada, 24 saat esasınca gerekli emniyet tedbirlerinin aldığı kaydedildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerinin titizlikle yapıldığı ve izni olan vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlandığı bilgisi verilerek, izinsiz sokağa çıkan kişilere gerekli adli-idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Trafik ekiplerince 13 bin 515 araç kontrol edildi

Vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde anonsların yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 12 Nisan 2020 Pazar saat 17.00 itibarıyla emniyet birimlerimizin sorumluluğundaki bölgede, 25 adli, 3 bin 429 idari işlem uygulanmış olup 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Trafik polisimizin yaptığı kontrollerde ise 13 bin 515 araç, 16 bin 312 şahıs denetlenmiş olup, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 597 işlem yapılmıştır. Ayrıca 92 adet trafik cezası kesilmiştir.

Jandarma teşkilatımızın sorumluluğundaki bölgede, 251 idari işlem uygulanmış, 606 bin 717 lira para cezası kesilmiştir. Evlerinde kalan ve sokağa çıkma yasağına uyarak bize yardımcı olan bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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