İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başladı
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İstanbul, Polis, Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.

11.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:59
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başladı

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satılan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşların bazıları, 00.00 itibarıyla evlerine döndü. Bazı yerlerde de polis, sokağa çıkma yasağı başladığı anonslarıyla vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi.

Polisin zaman zaman sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları, evlerine dönmesi konusunda uyarıları devam ediyor.

Polisin uyarılara başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler de sakinleşti.

Pazarcılara ceza

Ümraniye'de cumartesi günleri kurulan semt pazarının gece saatlerinde satış yaptığı ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekipleri Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki pazar yerine geldi.

Zabıta ekipleri, seyyar satış yapan 3 pazarcıya ayrı ayrı 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Pazarcılar daha sonra pazar yerinden ayrıldı.

Bazı ilçelerde fırınlar önündeki bekleyiş sürüyor

Fatih ve Zeytinburnu'nda fırın, pastane ve manavların önünde bekleyen vatandaşları da polis evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Bağcılar'da da dükkanını kapatmak istemeyen fırıncı ile polis arasında arbede yaşandı.

Çekmeköy'de fırın ve büfe önünde bekleyen vatandaşları polis sokağa çıkma yasağı başladığı konusunda uyardı. Polis araçları ana cadde ve sokaklarda yasağın başladığını anons ederek, dağılmayan vatandaşlara işlem uygulanacağını duyurdu.

Bazı ilçelerde fırınların önündeki bekleyiş ise sürüyor.

Bu arada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile başlayan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde bire kadar düştüğü görüldü.

Öte yandan Metro İstanbul, Twitter hesabından, 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarında sefer yapılmayacağını, 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla normal tarifeye dönüleceğini duyurdu.

İBB Beyaz Masa da ulaşımla ilgili gerekli planlamaların kamuoyuna sosyal medya hesaplarından duyurulacağını açıkladı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: AA

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