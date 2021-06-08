İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ikinci iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün akşam saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında trafik meydana geldi.

Haftanın ikinci iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Bu arada, Üsküdar'da sabahın erken saatlerinden itibaren devam eden yağmur trafiği olumsuz etkiledi.

Yağmur nedeniyle Üsküdar-Beykoz ve Üsküdar- Altunizade istikametinde yoğun trafik oluştu. Harem-Acıbadem istikametinde ise trafiğin normal seyrettiği gözlendi.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı kavşağında oluşan yoğunluktan dolayı Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde araçlar, uzun süre trafikte bekledi.

Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, havanın yağmurlu olmasından dolayı vapur ve motor seferleri yerine daha çok Marmaray ve metro hatlarını kullanmayı tercih etti.

Otobüs duraklarında ise işe gitmeye çalışan vatandaşların kalabalık oluşturduğu gözlendi.

İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.50 itibarıyla yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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