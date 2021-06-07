İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde trafik yoğunluğu başladı. İBB verilerine göre yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da, korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05: 00 itibariyle sona erdi. Haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçümlendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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