Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Avcılar ile Esenyurt mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Maltepe mevkisi ile TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkisinde trafik akışı iki yönde de arttı.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj: Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz
Erdoğan: 'İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına...
Erdoğan: "İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Prens Harry Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 08:36:05. #1.15#

title