İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sancaktepe-Çamlıca gişeler arası ile Şile otoyolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisinde gece saatlerinde atık su yüklü tanker bariyerlere çarparak orta refüje girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tankeri kaldırma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hande Ataizi Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ersun Yanal Ali Palabıyık Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 08:12:06. #1.16#
title