Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
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Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

08.03.2021 08:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:26

Son dakika haberler: İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 6 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik oluşurken her iki köprünün Ankara istikametinde ise akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde yoğun trafik gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.

Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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