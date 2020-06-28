İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu Yüksekögretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle oluşabilecek kalabalığın önüne geçmek ve riski azaltmak için belli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı. Saat 18: 30 itibariyle trafiğe çıkan araçlar, özellikle E-5 Karayolu'nda yoğunluğa neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA