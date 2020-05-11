İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü
11.05.2020 00:39 | Son Güncelleme: 11.05.2020 00:39

İstanbul'da haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü.

İstanbul'da haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hayat normale döndü. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Şirinevler gibi birçok meydanda vatandaşların kısıtlamanın bittiği ilk dakikalarda sokağa çıktığı görüldü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi drone ile havadan görüntülendi

Korona virüs öncesinde her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, alınan tedbirlerle adeta sessizliğe bürünmüştü. Geçtiğimiz hafta içinde vatandaşlar tekrar caddeye ve meydana çıkmıştı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, kısıtlamanın bittiği ilk dakikalarda drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da araçların yollara çıkması drone ile görüntülendi

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan 48 saatlik kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul'daki trafik yoğunluğu gözle görülür oranda azalarak, yüzde 1 seviyelerine düşmüştü. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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