İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları de sessizliğe büründü.