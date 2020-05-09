İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim
09.05.2020 02:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 03:01
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları de sessizliğe büründü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları de sessizliğe büründü.
Kaynak: AA