İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı
03.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:44

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı açıkladı.

İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtti. Paylaşım şu şekilde: "İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta Sokağa Çıkma Kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem uygulandı

Kaynak: İHA

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