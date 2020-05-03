İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere idari işlem

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında idari işlem uygulandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında idari işlem uygulandı.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."

Kaynak: AA