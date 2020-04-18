İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri
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İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş, Polis, Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Beşiktaş Meydan'da trafik polisleri, sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

18.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:10
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimleri

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Beşiktaş Meydan'da trafik polisleri, sürücüler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Nereye gittiklerini soran polis, sürücülerin izin belgelerini ve kimlik bilgilerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu iki günlük sokağa çıkma kısıtlamanın getirilmesinin ardından mega kent adeta hayalet şehre döndü. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde denetim gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLERİN İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Trafiğe çıkan araçları durduran polis, neden çıktıklarını sordu. Sürücülerin izin belgelerinin olduğunu belirtmesi üzerine polis, hem belgelerini hem de kimliklerini kontrol etti. Kontrollerin ardından seyir etmelerine izin verilen sürücüler, "Uygulamadan memnunuz, sokağa çıkma kısıtlaması yerinde bir karar" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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