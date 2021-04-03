İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimleri sürüyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri, hem yaya hem de araçlara yönelik denetim yapıyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri, hem yaya hem de araçlara yönelik denetim yapıyor.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin "İllere Göre Risk Durumu Haritası"nda "çok yüksek riskli" 58 kentten biri olan İstanbul'da dün saat 21.00'de başlayıp 5 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama çerçevesinde polis ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü kentin özellikle cadde ve meydanlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri araçları durdurarak vatandaşlardan izin belgelerini göstermelerini isterken, yaya devriye görevini yapan ekipler de gördükleri vatandaşların istisna kapsamında olup olmadığını kontrol ediyor.

Kentin önemli meydanları ve sahil kesimlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sabah saatlerinde görülen sakinlik, yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek ve Baltalimanı gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Bu bölgelerde bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu görüldü.

Ortaköy'de de hareketlilik gözlenirken Çırağan Caddesi'nde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Karaköy sahilinin yanı sıra, Unkapanı ve Galata Köprüsü arasındaki sahil ve yürüyüş parkurunda bazı kişiler yürüyüş yaparken bazıları da platformda oturarak vakit geçirdi.

Bu arada kısıtlamadan muaf tutulan turistler ise Eminönü Yeni Cami ve çevresi, Mısır Çarşısı çevresi ve Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresini gezdi.

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı yanında bulunan bazı dükkanların açık olduğu görülürken, bölgedeki kuruyemişçilerde de zaman zaman yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Ayrıca, Bakırköy ve Zeytinburnu sahillerinde sakinlik devam ediyor. Yenikapı Sahilinde ise bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise Cadde Bostan sahilinde sakinlik yaşanırken, polis ekiplerinin hem araç hem de yaya denetimleri devam ediyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 16.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız