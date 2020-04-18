İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası Uygulama noktası Araçların durdurulması Polis ekiplerinin izin belgelerini kontrol etmesi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa...

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası

Uygulama noktası

Araçların durdurulması

Polis ekiplerinin izin belgelerini kontrol etmesi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza uygulandı.

Yasağın başlamasının ardından İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlere başladı.

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü Anadolu Yakası'nda saat 00.00'dan sonra araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA