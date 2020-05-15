İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.
15.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:14
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'da bugün saat 24: 00 itibariyle başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı.Haftanın son iş günü ve iş çıkış saati nedeniyle özellikle E-5 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'ye kadar ulaştı.
Kaynak: İHA