İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.
15.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:30
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'da bugün saat 24.00 itibariyle başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı. Haftanın son iş günü ve iş çıkış saati nedeniyle özellikle E-5 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'ye kadar ulaştı.
(İHA)
Kaynak: İHA