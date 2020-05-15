İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da bugün saat 24.00 itibariyle başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu arttı. Haftanın son iş günü ve iş çıkış saati nedeniyle özellikle E-5 Karayolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu yüzde 50'ye kadar ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA