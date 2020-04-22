İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sessizlik hakim İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, cadde ve sokaklar boşaldı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, cadde ve sokaklar boşaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul'da da saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan 24.00'e kadar sürecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, alışverişlerini tamamlayan vatandaşların evlerine gitmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

İstanbul Büşükşehir Belediyesinin mobil uygulamasının verilerine göre, saat 22.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4'e düştü.

Bazı marketlerde az sayıda vatandaşın alışveriş yaptığı gözlemlenirken, ilçe meydanları ve işlek caddeler sakinleşti.

Kaynak: AA