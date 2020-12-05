Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4)

05.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:27

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sakin bir gün yaşadı.

Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Sultanahmet Meydanı ve Eminönü'nde ise turist gruplarının gezdiği görüldü. Bazı vatandaşlar da Eminönü'ndeki açık kalan iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Belediye ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek caddelerdeki ağaçların budama, parklarda temizlik gibi işlemleri gerçekleştirdi.

Beykoz Sahili'nde sokak ve caddelere sessizlik hakim oldu. Saat 17.00'ye kadar açık olacak market, manav gibi işletmelerden bazı vatandaşların alışveriş yaptıkları görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4)
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4)
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4)
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Muhsin Fahrizade
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ateş Aralık Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuldu (4) - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 16:26:58. #1.14#
title