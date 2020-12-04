İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste kısmi yoğunluk oluştu. Trafik yüzdesinin 81 seviyelerinde olduğu belirtildi

Türkiye genelinde uzun bir aradan sonra hafta sonu saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına 2 saat kala İstanbul'da trafikteki durum görüntülendi.

İstanbul'da TEM otoyolu Çamlıca gişeleri mevkinde kısıtlamaya 2 saat kala trafikte yoğunluk oluştu. Trafikte ilerleyen araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 81 seviyelerinde olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHARREM ÇAM