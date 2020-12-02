İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
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İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

02.12.2020 06:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 06:50
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bu kapsamda, dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından, İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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