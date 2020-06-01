İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

01.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:50

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamasının bitmesinin ilk dakikalarında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle İstanbul sokaklarında hareketlilik başladı. Kısıtlama boyunca sessizliğe bürünen ve kısıtlamanın kalkmasıyla hareketlenmeye başlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: İHA

Manşet

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