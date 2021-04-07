İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Ankara ve Edirne istikametlerinde trafik sıkışıklığı yaşandı. TEM Karayolunda ise Kağıthane mevkisinde başlayan yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam etti.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, TEM'in hem Ankara hem de İstanbul yönünde araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Anadolu yakasında D-100 karayolu ve sahil yolunun bazı bölümlerinde trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ile TEM bağlantı güzergahlarında da yine yer yer trafik yoğunluğunun olduğu gözlendi.

İşten çıkış saatlerinin başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların otobüs, metrobüs, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Eminönü-Bağcılar tramvay hattındaki görevliler, vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 19.15 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen