İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı

17.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:20
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu oluştu.

Mesai saati sonrası yaşanan trafik yoğunluğu, kentte akşama doğru başlayan yağışla beraber daha da arttı.

Vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları da yoğunluk artışında etkili oldu.

Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunda yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ayağında iki yönlü gerçekleşen yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa-Anadolu geçişinde etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolunda Ümraniye-Sancaktepe, D-100 Karayolu Kadıköy-Kartal istikametinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Çağlayan-Bayrampaşa, Güngören-Avcılar arasında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öte yandan mesai sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşların durak ve iskelelerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 19.15 itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Mesut Bakkal Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 19:22:42. #1.16#
title