İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı

15.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:30
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'un bazı noktalarında market, pazar ve balıkçılarda yoğunluk yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'un bazı noktalarında market, pazar ve balıkçılarda yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 18 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı alışveriş yerlerinde hareketlilik gözlendi.

Beylikdüzü'ndeki balıkçılara gelen vatandaşlar, tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen yoğunluğa neden oldu.

Kavacık'ta her hafta kurulan semt pazarı da kalabalığın yaşandığı merkezlerden biri oldu. Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı. Ayrıca ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı. Pazardaki satışlar, alınan karar doğrultusunda 19.00 itibarıyla sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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