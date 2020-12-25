İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, İstanbul'un bazı noktalarındaki market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, İstanbul'un bazı noktalarındaki market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı alışveriş yerlerinde hareketlilik gözlendi.

Avcılar, Esenyurt ve Beykoz'da sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık pazarında yoğunluk oluşturdu.

Kavacık'taki semt pazarında da kalabalık gözlendi. Pazarda zaman zaman sosyal mesafe kuralına riayet edilmediği görüldü.

Beykoz Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı. Ayrıca ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı. Pazardaki satışlar, alınan karar doğrultusunda 19.00 itibarıyla sonlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük