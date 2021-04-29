İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19: 00 itibariyle başlayacak. Sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı. Sürücülerin özellikle uzun araç kuyrukları oluşturduğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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