İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.
İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.
İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19: 00 itibariyle başlayacak. Sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı. Sürücülerin özellikle uzun araç kuyrukları oluşturduğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı