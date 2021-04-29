İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı ilk günde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 19: 00 itibariyle başlayacak. Sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu başladı. Sürücülerin özellikle uzun araç kuyrukları oluşturduğu trafik yoğunluğu E-5 Karayolu'ndan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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