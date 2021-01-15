İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

15.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:17
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye genelinde 21.00'de başlayacak ve 18 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Kentin ana arterlerinin yanı sıra Topkapı'dan Beylikdüzü istikametine ve Hasdal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte trafik gözlenen diğer yerler arasında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri, Basın Ekspres Yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametleri bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre, 18.55 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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