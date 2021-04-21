İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşandı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" başlıklı genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş hareketliliği gözlendi.

Gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuru yemişçi ve fırınlarda kısmen kalabalığa neden oldu.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.

D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu yönünde ise araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Yakası'nda Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe ve Ataşehir'de trafik yoğunluğu, otobüs duraklarında ise kalabalık gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, saat 18.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok