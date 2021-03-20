Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
20.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:46
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde vatandaşlar, sahiller, parklar ve meydanlarda vakit geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik