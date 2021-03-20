Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
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Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

20.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:46

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde vatandaşlar, sahiller, parklar ve meydanlarda vakit geçirdi.

Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
Kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik

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