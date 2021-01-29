Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Üsküdar Meydanı'nda hem yaya hem de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Üsküdar Meydanı'nda hem yaya hem de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Halk ekmek gişesi ve ATM önlerinde de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik