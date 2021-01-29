Son dakika haberi | Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
29.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:06
Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Üsküdar Meydanı'nda hem yaya hem de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Üsküdar Meydanı'nda hem yaya hem de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Halk ekmek gişesi ve ATM önlerinde de vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Nur Akçelik