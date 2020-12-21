İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

21.12.2020 20:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:38
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Avrupa Yakası D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, Haliç-Beylikdüzü arasında yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişlerinde trafik yoğunluğu dikkati çekerken, 20.30 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü.

Kısıtlama öncesi Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinden itibaren TEM otoyolu, D-100 kara yolu ve ana caddelerde yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Saat 20.00'den sonra ise trafikteki yoğunluk ile sokak ve caddelerdeki insan hareketliliğinin azalmaya başladığı gözlendi.

Polis ekipleri, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun belirli noktalarında denetim hazırlıklarını tamamlarken, bazı duraklarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çok sayıda vatandaş market, fırın ve benzinliklerde yoğunluk oluşturdu.

Kentte paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği saat 21.00 sularında artarken, esnafın çoğunlukla saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapattığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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