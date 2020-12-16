Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

16.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:47

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik gözlendi.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik gözlendi.

İş çıkış saatinin ardından Levent otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda vatandaşın evine dönebilmek için yoğunluk oluşturduğu otobüs duraklarında, sosyal mesafe de zaman zaman ihlal edildi.

Bazı vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında otobüs duraklarında sigara içilmemesi yönündeki kurala uymadıkları görüldü.

Öte yandan Levent-Sarıyer yönünde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü.

Bu arada İBB Mobil Trafik Haritası verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 20.05 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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