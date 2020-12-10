İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik yaşandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, D100 Karayolu'nun belirli noktalarında saat 21.00'den sonra başlayacak denetim için hazırlıklarını tamamladı.

Esnaf çoğunlukla saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapatırken, meydanlarda ve toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İstanbul'da paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği artarken, kent genelindeki trafik yoğunluğu da 21.00 itibarıyla yüzde 15 olarak ölçüldü.

Bu arada, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın genel olarak sakin olduğu, D 100 Karayolu'nun Haramidere mevkisinde trafiğin her iki yönde ilerlediği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız