İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

07.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:06
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde trafik yoğunluğu dikkati çekerken, evlerine yetişmeye çalışan vatandaşların market ve fırınların önünde kalabalığa neden olduğu görüldü.

Beykoz ve Çekmeköy'de alışveriş yapanların haricinde vatandaşların 21.00'den önce evlerine gittiği gözlendi.

Silivri genelinde ise kısıtlama öncesinde vatandaşlar evlerine çekilirken, ilçe merkezi ve çevresinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kentte bazı duraklarda zaman zaman yoğunluk olduğu görülürken, Taksim ve civarında saat 21.00 öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasına yakın Taksim ve civarındaki yoğunluk azalırken, İstiklal Caddesi'nde görevli polisler de vatandaşlara kısıtlamaya ilişkin hatırlatmada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişinde, D-100 Karayolu Haliç-Beylikdüzü arasında ve TEM Otoyolu Esenler-Halkalı geçişinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği artarken, kent genelindeki trafik yoğunluğu da 21.00 itibarıyla yüzde 27 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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